I risultati e le attività di asset management, private banking e assicurazione, sono perno fondamentale di crescita che il Gruppo ha individuato e sono al centro degli ultimi due Piani d’Impresa 2014-2017 e 2018-2021.

Su questi fronti negli ultimi anni Intesa Sanpaolo ha investito molto conseguendo risultati ambiziosi e di crescita anche a livello europeo.

Il programma prevedeva quattro relazioni che, oltre a presentare i risultati raggiunti, sono state occasione per approfondire il mondo del risparmio gestito in Italia, le attività di consulenza finanziaria e private banking e le attività assicurative del Gruppo Intesa Sanpaolo; un contesto ideale per analizzare anche l’evoluzione del risparmio privato, in special modo la propensione al risparmio degli italiani, fondamentale per l’economia italiana.

Sono intervenuti:

- Rossella Locatelli - Professore di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università dell’Insubria, Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Rischi Intesa Sanpaolo;

- Tommaso Corcos - Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e Resp. Divisione Private Banking;

- Nicola Maria Fioravanti - Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Resp. Divisione Insurance;

- Saverio Perissinotto - Amministratore Delegato di Eurizon e Resp. Divisione Asset Management.

Approfondisci qui