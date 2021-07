B Heroes: le 16 startup finaliste dell'edizione 2021

L’iniziativa degli imprenditori avrà un grande ruolo nella ripresa della nostra economia e noi, che siamo il partner ideale per accompagnare le startup e le PMI, continueremo ad affiancare i loro progetti con investimenti, nuovo credito e anche con strumenti di consulenza non finanziaria.



La collaborazione con B Heroes per il quarto anno consecutivo testimonia l’impegno del Gruppo ad avviare percorsi di innovazione e a raccontare i progetti di maggior valore e potenziale.

Copriamo il 26% del mercato delle startup innovative e, anche in coerenza con il PNRR, dedicheremo ancora più energie per sostenere la nuova imprenditoria. In un periodo come quello che stiamo attraversando siamo orgogliosi di poter offrire alle giovani imprese selezionate la nostra collaborazione per includerle, insieme al nostro partner Elite - Gruppo Borsa Italiana, nella seconda Lounge dedicata alle startup di B Heroes volta ad accompagnarle in percorsi di formazione, crescita dimensionale, passaggio generazionale e apertura al mercato dei capitali.

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo